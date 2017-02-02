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Продукты питания в Чувашии в январе подорожали на 0,9%

Экономика
Инфляция в январе составила 0,5%
Цены
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Цены

Чебоксары, 2 февраля 2017, 11:01 — REGNUM  В Чувашии в январе 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги по отношению к декабрю 2016 года составил 100,5%, январю 2016 года — 103,7%. Такие предварительные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Стоимость минимального набора продуктов составила 3289,15 рублей в расчете на одного человека в месяц — это на 0,8% выше по сравнению с декабрем прошлого года.

Продовольственные товары подорожали в январе на 0,9%. Наибольший рост произошёл на плодоовощную продукцию, включая картофель (на 8,1%), мороженое (на 3,1%), масло и жиры (на 1,7%), соль, соус, специи, концентраты (на 1,6%). Также выросли цены на мясо, молоко и молочные продукты, макаронные и крупяные изделия, безалкогольные напитки, кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты (на 0,9−0,1%).

Подешевели в январе следующие продукты питания: яйца (на 2,2%), сыр, сахар, овощные консервы (на 1,8−1,2%), фруктово-ягодные консервы, чай, кофе, алкоголь, мука, варенье, джем, повидло (на 0,9−0,1%).

Непродовольственные товары подорожали за месяц на 0,4%. Более всего выросли цены на моторное топливо, бумажно-беловые товары, нитки, полотенца, ковровые изделия (на 1,6−1%), велосипеды, мотоциклы, легковые автомобили, мебель, фарфоро-фаянсовая посуда, часы, медицинские товары, товары для животных (на 0,9−0,6%). Подорожал и ряд других товаров. Подешевели: моющие и чистящие средства (на 2,8%), парфюмерия и косметика, средства связи, телерадиотовары, компьютеры, товары для спорта, стройматериалы (на 0,7−0,1%), меховые изделия (на 0,03%), электротовары (на 0,01%).

Услуги подорожали за месяц на 0,2%. Более всего подорожали банковские услуги, санаторно-оздоровительные, правового характера (на 1,6−1%). Снизилась стоимость в сфере зарубежного туризма, пассажирского транспорта, физкультуры и спорта (на 1,4−0,6%).

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