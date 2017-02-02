ЕС отменит оплату за роуминг

Рим, , 10:43 — REGNUM С середины июня на всей территории ЕС будет отменена плата за роуминг. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA cо ссылкой на Европейский парламент. Европейский парламент, Совет и Комиссия ЕС достигли соглашения об «оптовых» ценах, которые операторы будут применять между собой для предоставления услуг роуминга. Это был последний недостающий элемент, чтобы остановить дополнительные расходы при перемещении из одной страны Европы в другую.

Оптовые тарифы будут ниже на 90% по сравнению с действующими, позволяя операторам предлагать роуминг своим клиентам без увеличения стоимости национальных вызовов. В то же время, тарифы не могут сильно низкими, так как операторам посещаемой страны будет необходимо восстановить свои расходы без увеличения розничных цен.

Кроме того, должна произойти модернизации сетей таким образом, чтобы европейские граждане могли иметь устойчивую связь по всей Европе.

Как сообщает комитет ЕС, в соответствии с соглашением, с 15 июня 2017 порог оптовых цен на услуги связи будут падать с настоящих 50 евро за Гбайт до 7.7 евро за Гбайт, с 1 января 2018 цена будет 6 евро/Гбайт, с 1 января 2019 года 4,5евро / Гбайт и так постепенно снижаться до 1 января 2022 года, когда цена составит 2,5 евро за Гбайт.

«Это была последняя часть головоломки. С 15 июня европейцы могут путешествовать без платы за роуминг в ЕС, а компании могут продолжать конкурировать, чтобы обеспечить наиболее привлекательные предложения для своих национальных рынков», — заявил комиссар по цифровой экономике ЕС Андрус Ансип.