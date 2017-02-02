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Эстония потеряла 10 млн евро налогов из-за «алкотуризма» в Латвию

Экономика
Эстонские любители выпить все чаще закупают горячительную продукцию в соседней стране, где цены и акцизы ниже

Таллин, 2 февраля 2017, 10:39 — REGNUM  Поступления алкогольного акциза Эстонии свидетельствуют, что в 2016 году пивной рынок страны сократился на 8%, а рынок прочих слабоалкогольных напитков — на 13%. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает издание «Деловые ведомости» со ссылкой на данные Эстонского союза производителей пива. В количественном выражении слабоалкогольных напитков было продано на 3,4 млн литров и пива на 9 млн литров меньше, чем в 2015 году.

По словам исполнительного директора союза Пеэтера Вырка, жители Эстонии не стали меньше пить, они все чаще предпочитают совершать оптовую закупку алкоголя в соседней Латвии, где цены и акцизы ниже. Особенно это заметно по приграничным с Латвией регионам. В результате транграничной торговли более 10 млн евро налоговых поступлений ушли из Эстонии в Латвию. Больше всего такая активность в приграничных с Латвией регионах была заметна в летний период и в конце 2016 года.

Вырк прогнозирует, что очередной резкий рост алкогольного акциза в 2017 и 2018 годах значительно ухудшит состояние эстонского рынка и сделает еще более интенсивным «алкотуризм» в соседнюю страну. «Резкий рост акцизов сделает разницу цен в наших странах почти трехкратной, а влияние на эстонский алкорынок может достигнуть 50%», — заметил он. По оценке Союза производителей пива, Эстония потеряет около 150 млн евро налоговых поступлений.

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Экономика Эстонии
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