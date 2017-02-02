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Аннотация к лекарствам на русском в аптеках Эстонии стала доступнее

Экономика
Всего в Эстонии имеется в продаже 388 безрецептурных лекарств, все аннотации планируется перевести на русский и английский языки к концу 2017 года

Таллин, 2 февраля 2017, 10:38 — REGNUM  В аптеках Эстонии стали доступнее свыше ста аннотаций к безрецептурным лекарствам на русском и английском языках — аптекарь теперь обязан распечатать соответствующий инфолист по запросу покупателя. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает эстонское издание «Столица» со ссылкой на Министерство социальных дел.

Всего в Эстонии имеется в продаже 388 безрецептурных лекарств, все аннотации планируется перевести на русский и английский языки к концу 2017 года.

Решение о переводе на эти два языка принято, чтобы избежать неправильного использования препаратов русскоязычными жителями Эстонии и туристами. Речь идет о наиболее часто используемых препаратах от насморка, аллергии, изжоги, а также различных обезболивающих средствах.

Переводы аннотаций также размещены на странице Министерства социальных дел Эстонии и в электронном Регистре лекарственных препаратов. На квалифицированный перевод аннотаций выделено 400 тысяч евро.

По мнению депутата парламента Эстонии от правящей левой Центристской партии, следующим шагом по облегчению понимания аннотаций для русскоязычного населения страны должен стать централизованный перевод аннотаций и к рецептурным лекарствам.

Напомним, с инициативой перевода аннотаций к лекарствам с 2008 года выступает мэрия Таллина, в 2009 году за счет мэрии был осуществлен первый подобный перевод. Однако законы Евросоюза не обязывают производителей и импортеров лекарств снабжать их информационными вкладышами на других языках, помимо государственного. Русский язык не является официальным ни в одной из трех стран Прибалтики, хотя доля русскоязычного населения здесь составляет весьма существенную величину. Производители лекарственных препаратов сослались в отказе нести дополнительные расходы на перевод аннотации на русский язык на то, что прибалтийский рынок не так велик.

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