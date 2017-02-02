Товарооборот между США и Узбекистаном вырос за год на 70%

В Узбекистане работают 164 предприятия с американским участием

Ташкент, , 10:34 — REGNUM Объем взаимной торговли между Узбекистаном и США по итогам 2016 года составил 453,8 млн долларов, что на 70% больше показателей за 2015 год. Об этом в ходе очередного заседания американо-узбекской торговой палаты (АУТП) сообщил министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Эльёр Ганиев.

Вместе с этим Ганиев назвал объемы двустороннего торгового сотрудничества с США «очень скромными» и подчеркнул заинтересованность узбекской стороны в расширении присутствия американского бизнеса в Узбекистане.

«Узбекистан заинтересован в создании высокотехнологичных производств готовой продукции в сферах энергетики, автомобилестроения, энергосберегающих технологий, машиностроения, фармацевтики, нефтегазовой, химической отраслях, производстве электронной и электротехнической продукции», — перечислил министр.

Ганиев также указал на потенциал в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.

«Мы считаем это направление очень перспективным с учетом того, что Узбекистан производит в год до 18 миллионов тонн высококачественной плодоовощной продукции», — отметил чиновник.

В заседании палаты в Ташкенте приняли участие около 30 крупнейших компаний США.

Всего в Узбекистане работают 164 предприятия с участием американских компаний, включая 122 совместных предприятия и 42 предприятия со 100-процентным иностранным капиталом.

В августе 1994 года Конгресс США предоставил Узбекистану статус бенефициара Всеобщей системы преференций (GSP).