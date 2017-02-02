Строители приступили к сооружению морских пролетов Керченского моста

Москва, , 10:21 — REGNUM В акватории Керченского пролива начались работы по сооружению мостовых пролетов между морскими опорами Керченского моста, сообщили в Росавтодоре.

Первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Всего же строителям предстоит возвести пролеты над морской гладью протяженностью более 6 км.

«На участке от острова к фарватеру мы перемещаем с суши в акваторию «нить» металлоконструкций автодорожного моста длиной более 2 км и общей массой более 18 тысяч тонн, — рассказал замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владислав Сафин. — Сооружение морских пролетов выполняется стандартным методом продольной надвижки».

Работа выполняется с помощью грузоподъемного, гидравлического и сварочного оборудования. Собранные на стенде пролеты перемещаются в акваторию со скоростью 15−25 см в минуту.

«Всего на объекте строительства — четыре морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность — более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. В общей сложности на этих участках будет установлено более 50 тысяч тонн металлоконструкций автодорожного моста», — сказал Сафин.

Одновременно на стройке продолжаются работы по сооружению опор по всей трассе Крымского моста. К середине января погружено более 3800 свай трех типов из более 7000 предусмотренных проектом, готовы более 230 опор из 595, ведется сборка пролетов на сухопутных участках и арочных пролетных строений, идут работы по бетонированию плиты проезжей части.

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Как сообщало ИА REGNUM, мост через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов — автодорожного и железнодорожного, объединенных общей конструктивно-технологической схемой. Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.