Морской логистический центр на Камчатке — для грузов по Северному морпути

Петропавловск-Камчатский, , 10:19 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском инвесторы приступили к реализации одного из крупнейших за последние годы проекта по организации морского логистического центра, который будет создан в рамках режима Свободного порта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в Петропавловске будет создан холодильный комплекс проектной ёмкостью 15 000 тонн, построены причальные сооружения, ремонтные цеха для межрейсового обслуживания промыслового флота, рефрижераторные площадки и складской комплекс. На все эти мероприятия инвестор потратит почти 900 млн рублей, затраты на следующие этапы пока не оговариваются, но известно, что они могут составить несколько миллиардов рублей.

Логистический центр создается для удобства всех дальневосточных судов, которые заходят в камчатский порт. Благодаря реализации этого проекта, корабли смогут миновать перевалку грузов в портах Южной Кореи, Китая и Владивостока.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM зампред правительства края Юрий Зубарь, проект уже находится в стадии реализации — идёт строительство и реконструкция причальных сооружений, холодильных и складских мощностей.

«В этом году компания планирует отправить первое судно с камчатской рыбопродукцией по Северному морскому пути. Надеемся, что у инициатора проекта всё получится», — сказал Зубарь.

Планируется, что в результате реализации проекта объем перевалки в собственном порту компании будет увеличен до 800 тысяч тонн в год. Новый центр позволит наладить прямые поставки грузов в порты Азии, Европы, США Северным морским путем.

В настоящее время официальными резидентами Свободного порта на Камчатке являются две компании с общим объёмом инвестиций более 1,5 млрд рублей. Ещё 8 проектов находятся в стадии подписания соглашения с АО «Корпорации развития Дальнего Востока».