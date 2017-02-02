Ставрополье может стать пилотным по введению новых правил обращения с ТБО

Регион может войти в число десяти регионов, в которых новые правила начнут действовать раньше 2019 года в пилотном порядке

Ставрополь, , 10:16 — REGNUM



Ставропольский край может попасть в число десяти пилотных регионов, где новые правила обращения с твердыми бытовыми отходами начнут действовать раньше, чем с 2019 года. Сейчас этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

По всей России новые правила обращения с отходами должны быть внедрены с 2019 года, однако в ряде регионов эта схема будет опробована раньше. Выбор регионов будет связан с их готовностью к применению новых правил.

Как сообщила Тимофеева, если Ставрополье войдет в число 10 пилотных регионов, это позволит ему получить из бюджета страны дополнительную финансовую поддержку. Региональные власти обещали предоставить для этого всю необходимую документацию, передали корреспонденту ИА REGNUM слова Тимофеевой в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Напомним, что в 2016 году Правительство РФ утвердило новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые устанавливают порядок их сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения. Эти правила нужны для начала работы региональных операторов с 2019 года.

Будет создана централизация этих процессов под эгидой региональных операторов. Правила определяют нормативы накопления ТКО, институт регионального оператора, правила проведения торгов, порядок обращения с отходами, которые должны быть обеспечены региональным законодательством.

Требования правил включают в себя автоматическую сортировку ТКО, обеспечение переработки мусора и получение вторичной продукции. Мусорный транспорт снабдят системами спутниковой навигации. Тарифы будут устанавливаться региональными операторами по обращению с ТКО.

Первоначально планировалось внедрить правила с 2017 года, однако оказалось, что большинство регионов не подготовили всю необходимую для этого базу.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ставропольском крае отмечается высокая готовность к переходу к новым правилам обращения с отходами. Подготовлена законодательная база для создания регионального оператора по утилизации мусора, создана дорожная карта обращения с отходами, разработана территориальная схема обращения с отходами. Она предполагает создание 15 перегрузочных станций для начальной переработки мусора и 2 межмуниципальных центра утилизации.

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Как изменится оплата за вывоз мусора для жителей Ставрополья с 2017 года

Схему расположения мусорных полигонов создадут на Ставрополье в 2017 году

В регионе подготовлена техническая база для полного цикла обращения с отходами. На Ставрополье действует восемь лицензированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, мусоросжигающий завод. Сформированы восемь кластеров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, охватывающие всю территорию края.

В 2017 году край сформирует схему расположения полигонов ТБО. В крае создается служба экологического контроля, которая будет следить за исполнением норм обращения с отходами.

Отметим также, что в городе Минеральные воды заработали две экспериментальные площадки по сортировке мусора. Рядом с обычными контейнерами установлены экоконтейнеры для сбора пластика и стекла. Ещё несколько экоконтейнеров на территории округа появятся в феврале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

Такие же контейнеры ранее появились на улицах краевой столицы. Кроме того, администрация Минераловодского городского округа подписала соглашение «О вывозе с контейнерных площадок крупногабаритного мусора» со специализированными мусоровывозящими компаниями.