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В Керченском проливе начался монтаж морских пролетов моста

Экономика
В общей сложности будет установлено более 50 тыс. тонн металлоконструкций автодорожного моста
1 / 4 Возведение мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста
Иллюстрация: Most.life
Возведение мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста

Тамань, Краснодарский край, 2 февраля 2017, 10:16 — REGNUM  В акватории Керченского пролива началось возведение мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста, работы начались на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Пролеты моста собираются на суше, а затем при помощи домкратов конструкция сдвигается в акваторию по скользящим направляющим. Всего строителям предстоит возвести пролеты на четырех участках протяженностью более 6 км.

2 / 4 Возведение мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста
Иллюстрация: Most.life
Возведение мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста

В общей сложности будет установлено более 50 тыс. тонн металлоконструкций автодорожного моста. Параллельно с этим продолжается сооружение опор Крымского моста.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM , протяжённость Крымского моста составит 19 км. Мост состоит из двух частей: автомобильной на четыре полосы с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки; железнодорожной на два пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки. Движение по Керченскому мосту планируется запустить в декабре 2018 года.

3 / 4 Возведение мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста
Иллюстрация: Most.life
Возведение мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста

26 января в Росавтодоре заявили о конкурсе между строителями, которые достигли лучших результатов в организации строительно-монтажных работ на строительстве Керченского моста. В основных работах на объекте задействовано порядка 30 основных субподрядчиков.

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Строительство Керченского моста
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