В Керченском проливе начался монтаж морских пролетов моста

В общей сложности будет установлено более 50 тыс. тонн металлоконструкций автодорожного моста

Тамань, Краснодарский край, , 10:16 — REGNUM В акватории Керченского пролива началось возведение мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста, работы начались на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Пролеты моста собираются на суше, а затем при помощи домкратов конструкция сдвигается в акваторию по скользящим направляющим. Всего строителям предстоит возвести пролеты на четырех участках протяженностью более 6 км.

В общей сложности будет установлено более 50 тыс. тонн металлоконструкций автодорожного моста. Параллельно с этим продолжается сооружение опор Крымского моста.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM , протяжённость Крымского моста составит 19 км. Мост состоит из двух частей: автомобильной на четыре полосы с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки; железнодорожной на два пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки. Движение по Керченскому мосту планируется запустить в декабре 2018 года.

26 января в Росавтодоре заявили о конкурсе между строителями, которые достигли лучших результатов в организации строительно-монтажных работ на строительстве Керченского моста. В основных работах на объекте задействовано порядка 30 основных субподрядчиков.