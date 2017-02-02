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Минздрав РФ отменил сдачу анализов при диспансеризации взрослых

Экономика
Анализы крови и мочи не будут проводиться бессимптомным гражданам, так как данные анализы не имеют научных доказательств пользы

Москва, 2 февраля 2017, 10:11 — REGNUM  Минздравом России разработан новый порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения. Обновленный порядок в первую очередь отличается перечнем применяемых методов исследования, а также возрастных диапазонов граждан, которым они проводятся, сообщили в Минздраве РФ.

Новый порядок предусматривает исключение ряда анализов, которые считаются неинформативными. Например, анализы крови и мочи не будут проводиться бессимптомным гражданам. Эти изменения вызваны тем, что данные анализы не имеют научных доказательств пользы и не проводятся с целью скрининг-обследования населения ни в одной стране мира. Они также отсутствуют в рекомендациях ВОЗ.

При этом при выявлении у гражданина в процессе диспансеризации медицинских показаний к проведению осмотров врачами-специалистами, исследований (в том числе анализов крови и мочи) и мероприятий, не входящих в объем диспансеризации, они назначаются и выполняются.

«Вместе в тем в случае жалоб пациента или подозрений у врача все необходимые дополнительные анализы и обследования будут проведены», — пояснил главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава России Сергей Бойцов.

В ведомстве отметили, что новый порядок проведения диспансеризации будет включать проведение скрининговых исследований с использованием высокочувствительных и специфичных тест-методов для более эффективного выявления злокачественных новообразований молочной железы, прямой и толстой кишки, шейки матки и предстательной железы.

Добавим, во время разработки проекта был учтен международный опыт, а также проанализированы итоги диспансеризации взрослого населения 2013−2016 годов с учетом медико-экономической эффективности.

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