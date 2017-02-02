Операторы ЕС подняли цены для «Мегафона» почти в пять раз

По данным «Мегафона», во второй половине 2016 года тарифы для него повышены на 482%

Москва, , 10:03 — REGNUM Российский оператор сотовой связи «Мегафон» получил уведомление о повышении тарифов европейских сотовых операторов почти в пять раз в связи с отменой роуминга внутри ЕС, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По данным «Мегафона», во второй половине 2016 года тарифы для него повышены на 482%. В компании отметили, что порядка 80% голосового трафика российских абонентов в роуминге приходится именно на страны Евросоюза.

Напомним, Европарламент одобрил отмену платы за роуминг для стран ЕС, новые правила вступят в силу с 15 июня 2017 года. 1 февраля были утверждены новые тарифы между операторами сотовой связи в 28 странах ЕС, они подешевели на 90%.

26 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в четверг, 26 января, возбудила дело в отношении ПАО «Мегафон» из-за признаков нарушения «Закона о защите конкуренции». Основанием для возбуждения дела послужило увеличение ПАО «МегаФон» с 12 декабря 2016 г. базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.

Отмечается, что по разным направлениям повышение составило от 20 до 2200% от существовавших ранее тарифов.

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