В России растет число желающих купить автомобиль: опрос

Москва, , 09:57 — REGNUM В России один автомобиль в семье имеют 67% опрошенных, два — 26% респондентов, тремя и более авто в семье обладают 5% участников опроса. Выяснилось, что за два года ситуация почти не изменилась. Так, в 2014 году, соответственно, о владении одним автомобилем заявляли 69% респондентов, двух — 25% и трех и более — также 5%.

В 2017 году планируют купить автомобиль 40% опрошенных, тогда как два года назад о подобном намерении говорили 35% респондентов. То есть, несмотря на непростые экономические времена, граждане не откладывают плановые замены автомобилей.

Правда, по сравнению с планами двухлетней давности несколько сократилась доля тех, кто рассчитывает купить новый автомобиль — с 61% до 54%. Соответственно, немного возросла доля тех, кто предпочитает купить подержанный автомобиль — с 27% до 30%.

Число неопределившихся с выбором, какое же авто покупать, при последнем опросе оказалось равно 16%, тогда как в 2014 года таких респондентов насчитывалось 12%.

При условии ухудшения экономической ситуации в стране 28% респондентов откажутся или отложат покупку авто. Еще 28% заявили, что рассмотрят вариант более бюджетного автомобиля. 16% респондентов признались, что вместо нового авто предпочтут купить машину с пробегом.

О неизменности планов по обновлению авто, не смотря ни на какие экономические трудности, заявили 19% опрошенных. В конце 2014 года на аналогичный вопрос российские автолюбители ответили соответственно в следующих пропорциях — 27%, 28%, 14% и 17%.

Таким образом, не смотря на непростые с экономической точки зрения времена российские автолюбители не отказываются от планов по обновлению своих транспортных средств. Трафик на авторынке, пусть и за счет подержанных машин, начинает понемногу оживать.

Опрос проведен в январе 2017 года. В опросе приняли участие 3000 респондентов, владельцев авто, в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах различных типов и в сельской местности, во всех федеральных округах России.