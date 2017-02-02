Более 3,4 млн граждан США потеряли работу из-за торговой политики КНР

Пекин, , 09:45 — REGNUM Зависимость США от китайского импорта, а также «недобросовестное ведение торговой политики со стороны КНР» привели к тому, что в период с 2001 по 2015 гг. количество рабочих мест в Соединенных Штатах сократилось более чем на 3,4 млн. Соответствующий доклад был опубликован Институтом экономической политики (EPI).

В докладе американского аналитического центра подчеркивается, что Китай использует торговую политику, которая причиняет прямой ущерб экономике США. В период с 2001 по 2015 гг. дефицит торгового баланса США с КНР составил $483,2 млрд, пишет «Чжунго синьвэнь».

Авторы доклада обвинили Китай в массовой ликвидации рабочих мест в США. Так, по данным EPI, наиболее пострадала сфера высокотехнологичного производства — в течение указанного периода в данной отрасли количество рабочих мест сократилось на 1,2 млн.

Один из авторов доклада Роберт Скотт отметил, что из-за торговой политики КНР и США практически все производители электроники перенесли свое производство за пределы КНР.

Пекин пока не прокомментировал результаты доклада американского аналитического центра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 февраля Комиссия по международной торговле США объявила о введении дополнительных тарифов при ввозе стиральных машин из КНР. Размер госпошлины будет варьироваться в пределах от 32% до 52% от заявленной стоимости изделия, в зависимости от спецификации устройства.

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