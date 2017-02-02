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Первый троллейбус: Махачкалу и Каспийск связал новый маршрут

Экономика
Объединение этих двух городов в рамках троллейбусного маршрута стало возможным благодаря реализации программы агломерации

Махачкала, 2 февраля 2017, 09:45 — REGNUM  Новая троллейбусная линия связала столицу Дагестана и Каспийск. Первый троллейбус по новому маршруту отправился от спортивного комплекса имени Али Алиева вчера, 1 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Работы по вводу новой троллейбусной линии Махачкала-Каспийск были начаты в прошлом году. Вдоль автодороги, соединяющей два города, до завода «Дагдизель», где располагаются диспетчерская и разворот маршрута, были установлены опоры троллейбусных линий. В перспективе планируется довести маршрут до аэропорта Махачкалы.

В ходе строительства было смонтировано 32 км контактных троллейбусных путей. За счет внебюджетных источников были приобретены новые троллейбусы. Теперь для жителей обоих городов время в пути значительно снизится. Временной интервал между троллейбусами на маршруте составит 8−10 минут.

Махачкала и Каспийск вошли в программу агломерации, которая предполагает объединение этих населенных пунктов. «В рамках реализации этой программы мы будем строить новые качественные дороги, развивать инфраструктуру. В перспективе здесь будет единая транспортная система, также будет реализован проект «Безопасный город». Наша главная задача — создание цивилизованной среды для проживания дагестанцев», — заявил присутствовавший на церемонии торжественного открытия маршрута глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Отметим, троллейбусный вид транспорта в Дагестане предполагали развивать еще в начале 2000-х, называя его преимуществами экологичность и экономию. О возможности вывода троллейбусного транспорта на междугородное сообщение, соединив маршрутом Махачкалу и Каспийск, говорили в Минэкономики РД еще в 2003 году. Однако развитие сети троллейбусных маршрутов сдерживалось более высокими по сравнению с автобусным сообщением начальными затратами.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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