На рекультивацию крупной свалки Ставрополья требуется более 50 млн рублей

Ставрополь, , 09:42 — REGNUM



В Ставропольском крае на рекультивацию крупной свалки в городе Светлограде требуется более 50 млн рублей. Площадь свалки составляет 30 футбольных полей, и толщина сравнима с высотой 6-этажного дома.

В решении этого вопроса ожидается помощь сопредседателя Центрального штаба ОНФ, председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольги Тимофеевой. Она постарается помочь внести светлоградскую свалку в Федеральную программу рекультивации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Как сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов, мусор на этой свалке собирался около 150 лет. В 2015 году свалка была закрыта решением суда.

В двух километрах от нее открылся полигон по переработке ТБО, однако вопрос рекультивации старой свалки остается нерешенным из-за финансовой составляющей. Цена вопроса — 50 млн рублей. На сегодня составлена проектно-сметная документация по рекультивации полигона.

Новый полигон также работает не в полную силу. Сегодня мусор прессуют и отвозят на переработку в Ставрополь. Осенью планируется запуск мусороперерабатывающей линии.

Всего в крае зарегистрировано 250 свалок. Однако реально их может быть гораздо больше. Отметим также, что Ставропольский край активно готовится к переходу на новые правила обращения с отходами. В регионе создана соответствующая нормативно-правовая база и подготовлена территориальная схема обращения с отходами.

В целом по России переход на новые правила обращения с мусором запланирован на 2019 год.