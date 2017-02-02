Оренбуржье потратит 72 млн рублей на новый вертолет и вертолетную площадку

Регион вошел в число регионов, которые получат государственную поддержку на развитие санавиации

Оренбург, , 09:04 — REGNUM Оренбургская область получит из федерального бюджета субсидию в 72 млн рублей на развитие санавиации. Средства планируют направить на организацию вертолетной площадки, а также на приобретение вертолетной компанией воздушного транспорта (вертолета МИ-8МТВ), отвечающего всепогодным условиям доставки пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минздраве.

Вертолет рассчитан на транспортировку двух реанимационных больных с возможностью установки шести дополнительных носилок, а также сопровождающий медперсонал. Санитарный транспорт оснащен медицинским оборудованием для оказания реанимационных мероприятий в ходе доставки пациентов в медицинское учреждение третьего уровня с возможностями высокотехнологичного лечения.

В настоящее время в министерстве здравоохранения Оренбуржья разрабатываются нормативные документы, регламентирующие вопросы транспортировки пациентов и участия медицинских учреждений, а также прорабатывается вопрос строительства вертолетной площадки. Рассматривается строительство на территории областной клинической больницы, другой вариант — в зоне 15-минутного доезда от приземления вертолета до областной клиники

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Добавим, в областной службе санавиации задействовано около 250 врачей 28-ми специальностей и более 60 средних медицинских работников. В настоящее время, при необходимости вылета специалистов, отделение экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации областной клинической больницы арендует воздушный транспорт в ГУП «Аэропорт» Оренбург».

В 2016 году проведено 43 вылета воздушным транспортом и 737 выездов наземным транспортом. В ходе выездов выполнено 119 операций в территориях области, эвакуировано 452 человека в областные и городские клиники, а также федеральные центры. Проведено 6,5 тыс. консультаций.

За январь текущего года проведено шесть вылетов в районы области (самолетом Л-410 и вертолетом МИ-8).