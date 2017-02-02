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«Рубль замер»

Экономика
Инвесторы заняли выжидательную позицию в ожидании начала покупок валюты Минфином РФ
Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 2 февраля 2017, 09:02 — REGNUM  На валютном рынке рубль продолжает слабо снижаться против доллара США. На него оказывают давление ожидание покупок валюты Минфином и решение ЦБ РФ по денежной политике, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

«Пара доллар США / рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии 1 февраля выросла на 0,17%, до 60,26 рубля за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра, наоборот, снизилась на 0,24%, до 64,75 рубля за евро», — привел цифры Козловский.

«Инвесторы заняли выжидательную позицию в ожидании начала покупок валюты Минфином РФ, а также итогов заседания ЦБ РФ по денежной политике», — отметил эксперт.

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Напомним, сегодня, 2 февраля, произойдет ряд важных событий. Состоится заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Будет опубликован большой пакет экономических данных из Великобритании. Состоятся выступления президента ЕЦБ М. Драги и ЦБ Британии М. Карни. Кроме того, будут озвучены цифры по производственной инфляции в еврозоне и ВВП России, выйдут данные по заявкам на пособие по безработице в США.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 февраля Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Доллар США вырос к рублю на 22 копейки до 60,31 рубля, евро увеличился на 74 копейки — до 65,03 рубля. Стоимость бивалютной корзины составила 62,4349 рубля, она прибавила 45,98 копейки.

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