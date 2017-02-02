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«Нефть стабильна»

Экономика
В ближайшие дни Brent останется в пределах диапазона 53,70 – 57,25
Нефтяная платформа
Иллюстрация: Rosneft.ru
Нефтяная платформа

Москва, 2 февраля 2017, 08:48 — REGNUM  Цены на нефть пытаются продолжить рост. Котировки марки Brent пытаются закрепиться выше отметки 56,00, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

«Данные API отразили рост запасов. Отчет EIA также показал положительную динамику, поэтому может начаться локальное снижение. Хотя фактором поддержки выступают слова министра нефти Саудовской Аравии о том, что она не опасается роста добычи нефти в США, пока он идет вровень с увеличением спроса на энергоресурсы», — пояснила Рогова.

«Скорее всего, в ближайшие дни Brent останется в пределах диапазона 53,70 — 57,25», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 2 февраля, мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику, отыгрывая данные от министерства энергетики США об увеличении запасов «черного золота» в стране. По состоянию на 07.34 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,51% — до 56,51 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,61% — до 53,55 доллара за баррель.

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