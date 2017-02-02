«Нефть взяла курс к $57»

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 2 февраля

Москва, , 08:26 — REGNUM Торги по нефти 1 февраля завершились ростом на 1,63%. Цена на нефть сорта Brent после снижения в Азии до $55,33 перешла в рост, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. К выходу отчета Минэнерго США баррель Brent стоил $56,18.

Запасы сырой нефти на прошлой неделе увеличились на 6,47 млн баррелей, до 494,76 млн баррелей (прогноз был 3,3 млн баррелей). Запасы бензина повысились на 3,87 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,57 млн баррелей. Добыча нефти за прошлую неделю сократилась на 46 тыс., до 8,915 млн б/с.

Цена на нефть упала незначительно, так как участники рынка были готовы к увеличению запасов после отчета Американского института нефти (API), в котором было зафиксировано их увеличение на 5,8 млн баррелей.

После заседания FOMC и на фоне общего ослабления американского доллара цена на нефть обновила сессионный максимум на $56,79. Сегодня, 2 февраля, по Brent ожидается рост до $57,45/50 за баррель.