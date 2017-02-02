Вице-премьер Трутнев побывает в новом аквапарке на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 08:05 — REGNUM На Камчатку с рабочим визитом прибыл вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM за два дня своего визита он проведет ряд совещаний и осмотрит новые инвестиционные проекты в региона.

Читайте: Камчатка готова к раздаче «дальневосточного гектара» всем желающим в РоссииВ частности, в ходе двухдневного визита Юрий Трутнев планирует ознакомиться с ходом реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре» в крае. Ожидается, что вице-премьер посетит одно из окон по приему заявлений от граждан в Елизовском районе.

В рамках рабочей поездки Юрий Трутнев планирует посетить аквапарк на базе отдыха «Лесная», который стал одним из первых проектов, реализованных в рамках ТОР «Камчатка». Кроме того, полномочный представитель президента намерен осмотреть построенное здание Морского вокзала и провести совещание по развитию аэродромной сети региона, а также по внедрению в крае режима Свободного порта и реализации проекта ТОР «Камчатка».

В порту Петропавловска-Камчатского в конце прошлого года были завершены основные работы по строительству современного морвокзала. Это 8,5 тысяч квадратных метров площадей. Здание строилось на сейсмоопорах. В основном, здесь расположатся представительства различных ведомств, необходимых для обслуживания пассажиров. Построенное здание морвокзала рассчитано на одновременное обслуживание 200 человек. В помещениях пассажирского терминала в 2017 году оборудуют зал ожидания, билетные кассы, камеру хранения, справочное бюро. В одном из блоков будет размещён пункт пропуска через государственную границу РФ, сообщили в правительстве Камчатки.

Кроме того, перед Новым годом на Камчатке состоялось торжественное открытие нового аквапарка «Чудо-остров», расположенного на территории базы отдыха «Лесная» в Елизовском районе. Это первый крупный проект в сфере туризма, реализованный в рамках территории опережающего развития «Камчатка». Строительство аквапарка началось в феврале 2014 года. Совокупная стоимость проекта составила более 625 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне власти Камчатки отчитались о готовности к реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре», в рамках которого подать заявку на землю может любой житель России. В самом регионе до 1 февраля принято чуть более 1900 заявок на гектар.