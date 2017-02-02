Четверг, 02 Февраля 2017 года
08:02:45 МСК

SCMP: Между КНР и США — правила «мягкой игры» или хаос переговоров?

Экономика
Беспокойство, по мнению, приводимому изданием, вызывает ряд решений, принятых Трампом

Пекин, 2 февраля 2017, 07:46 — REGNUM  Две недели нестабильности с момента иннаугурации Трампа подогрели беспокойства, что инвестиции в Китай станут следующими жертвами непредсказуемой политики, проводимой избранным президентом США, заявляет 2 февраля South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на мнения аналитиков.

«В страшное время живем. Когда мы общаемся с инвесторами, они не знают куда вкладывать свои деньги», — приводит издание слова исполнительного директора консалтинговой компании China Market Research Group (CMR) Шона Рейна, описывающего растерянность потенциального инвестора.

Беспокойство, по мнению, приводимому изданием, вызывает ряд решений, принятых Трампом. Первым из них является запрет на въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, который привел к протестам по всей Америке и за рубежом, а также к крупнейшему с начала года обрушению американских индексов и ослаблению курса доллара. Вторым решением стал выход США из Транстихоокеанского партнерства. Третьим — строительство стены на границе с Мексикой в целях борьбы с нелегальной эмиграцией.

«У потенциальных инвесторов в Китай все вышесказанное лишь усилило опасения, что антипекинская риторика займет верхнюю позиции в его повестке дня», — сообщает газета.

Кроме того, говорится также, что планируемое Трампом введение 45% заградительной пошлины на китайский импорт, выстраивание отношений с Тайванем в обход Пекина и обвинения Китая в манипуляциях на валютных рынках лишь только усиливает обеспокоенность о негативном развитии отношений.

«Ему нравится использовать хаос для ведения переговоров. На мой взгляд, он планирует занять твердую позицию и подвергать Китай экономической, финансовой и военной критике», — проводит SCMP мнение Шона Рейна.

Иные же собеседники SCMP верят, однако, что Трамп никогда не позволит американской экономике пострадать от ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном. В частности, исполнительный руководитель Capital Link International Бретт Макгонигал ожидает, что Трамп примет правила «мягкой игры», когда речь зайдет о крупнейшем экономическом партнере США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
Главное сегодня
NB!
02.02.17
SCMP: Между КНР и США — правила «мягкой игры» или хаос переговоров?
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Порошенко планирует провести референдум о вступлении Украины в НАТО
БерлинГермания Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Китайские СМИ: Трамп пытается перенять характер Джексона, Никсона и Рейгана
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Пушков: Конфликт Савченко и Порошенко будет лишь нарастать
МоскваРоссия Дело Савченко Политика
NB!
02.02.17
Военные США подтверждают, что «возможно, убили гражданских» в Йемене
ВашингтонСША «Аль-Каида» Политика
NB!
02.02.17
Глава МИД Германии летит в США, чтобы «помириться» с Трампом
БерлинГермания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
02.02.17
На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим
Санта-ФеСША Военные учения Происшествия
NB!
02.02.17
Елена ХаненковаКитай: великая стратегия Поднебесной в XXI веке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
01.02.17
Борис МарцинкевичЭлектроэнергетика Сахалина XXI века
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
01.02.17
Анастасия БольшаковаПолгода применения «закона о шлепках»: криминализация семьи удалась!
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
Брюссель поддержал «антикоррупционную революцию» в Румынии
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
01.02.17
Ярославское правительство «изобрело велосипед»
ЯрославльРоссия Реформа ЖКХ Экономика
NB!
01.02.17
Захарченко обещает возобновить подачу воды в Донецк и Макеевку
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
01.02.17
Савченко: Порошенко – враг украинского народа
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
01.02.17
Гавайский вулкан кипятит океанский прибой. Видео
ГавайиСША Извержения вулканов Наука
NB!
01.02.17
Россия устанавливает пограничную зону с Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
01.02.17
«Тимошенко повезла Трампу план урегулирования украинского конфликта»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Мадридские фанаты — украинскому футболисту: «Мерзавец, вон отсюда!»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Бывший мэр Мурманска считает, что снежного коллапса в городе не было
МурманскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 1 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Миронов: «Кто-то еще хочет «попилить» на «Зенит-Арене»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
ещё главное