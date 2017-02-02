SCMP: Между КНР и США — правила «мягкой игры» или хаос переговоров?

Пекин, , 07:46 — REGNUM Две недели нестабильности с момента иннаугурации Трампа подогрели беспокойства, что инвестиции в Китай станут следующими жертвами непредсказуемой политики, проводимой избранным президентом США, заявляет 2 февраля South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на мнения аналитиков.

«В страшное время живем. Когда мы общаемся с инвесторами, они не знают куда вкладывать свои деньги», — приводит издание слова исполнительного директора консалтинговой компании China Market Research Group (CMR) Шона Рейна, описывающего растерянность потенциального инвестора.

Беспокойство, по мнению, приводимому изданием, вызывает ряд решений, принятых Трампом. Первым из них является запрет на въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, который привел к протестам по всей Америке и за рубежом, а также к крупнейшему с начала года обрушению американских индексов и ослаблению курса доллара. Вторым решением стал выход США из Транстихоокеанского партнерства. Третьим — строительство стены на границе с Мексикой в целях борьбы с нелегальной эмиграцией.

«У потенциальных инвесторов в Китай все вышесказанное лишь усилило опасения, что антипекинская риторика займет верхнюю позиции в его повестке дня», — сообщает газета.

Кроме того, говорится также, что планируемое Трампом введение 45% заградительной пошлины на китайский импорт, выстраивание отношений с Тайванем в обход Пекина и обвинения Китая в манипуляциях на валютных рынках лишь только усиливает обеспокоенность о негативном развитии отношений.

«Ему нравится использовать хаос для ведения переговоров. На мой взгляд, он планирует занять твердую позицию и подвергать Китай экономической, финансовой и военной критике», — проводит SCMP мнение Шона Рейна.

Иные же собеседники SCMP верят, однако, что Трамп никогда не позволит американской экономике пострадать от ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном. В частности, исполнительный руководитель Capital Link International Бретт Макгонигал ожидает, что Трамп примет правила «мягкой игры», когда речь зайдет о крупнейшем экономическом партнере США.