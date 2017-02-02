Четверг, 02 Февраля 2017 года
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В Алтайском крае пересчитали долгострои дольщиков

Экономика
В регионе по правилам федерального законодательства о жилищном долевом строительстве возводится 169 домов
Строительство в Алтайском крае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Строительство в Алтайском крае

Барнаул, 2 февраля 2017, 06:40 — REGNUM  Из 205 многоквартирных домов, которые на сегодняшний день внесены в реестр строящихся объектов, 169 возводятся по правилам федерального законодательства о жилищном долевом строительстве. В основном, такие объекты строятся на территории Барнаула, Новоалтайска и Бийска, — сообщает на своем сайте Государственная инспекция Алтайского края. При этом подчеркивается, что несмотря на стабильность в сфере долевого строительства, как долгострои числятся 6 многоквартирных домов. В них инвестировали свои средства 213 граждан.

Такие долгострои расположены в Барнауле, Белокурихе, Бийске и Новоалтайске. «Это 3,5% от всех многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось в крае с привлечением средств участников долевого строительства в 2016 году. Для завершения строительства «долгостроев» при администрациях городов созданы рабочие группы, разработаны планы-графики мероприятий по завершению строительства», — пояснил руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов.

Он также отметил, что число граждан, желающих улучшить свои жилищные условия через участие в долевом строительстве, не снижается, и что несмотря на неблагоприятный экономический климат, дольщики остаются основными инвесторами жилищного строительства в крае.

Всего в строительстве многоквартирных домов на Алтае участвуют около 16 тысяч дольщиков, а 7 тысяч — уже отпраздновали новоселье в 2016 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 74% жилья в Алтайском крае строится с привлечением средств граждан. «Органы местного самоуправления этих городов должны предпринять все меры по соблюдению застройщиками обязательств перед участниками долевого строительства и сроков строительства», — заявил на декабрьской встрече с руководителями руководителей администраций городских округов и муниципальных районов края первый вице-премьер регионального правительства Сергей Локтев.

В связи с ужесточением требований к застройщикам, привлекающим средства граждан, и вероятном использовании незаконных схем работ с приобретателями жилья, муниципалитетам рекомендовано не забывать о проблемах, с которыми сталкиваются дольщики — вести разъяснительную работу с населением.

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Строительство жилья
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