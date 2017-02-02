Дальнему Востоку дадут 34,1 млн рублей на обустройство городских парков

Владивосток, , 07:32 — REGNUM Только Сахалинская область из дальневосточных регионов не получит федеральных средств на обустройство мест массового отдыха населения. Всего субъектам ДФО на эти цели выделено 34,1 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта правительства РФ.

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Приморский край получит на благоустройство городских парков 12,3 млн рублей, Амурская область — 7,7 млн, Камчатка — 4,7 млн, Хабаровский край — 1,9 млн, Магаданская область — 1,8 млн. Полмиллиона на эти цели получит Чукотка и полтора миллиона рублей — ЕАО.

Предоставляют субсидии федеральные министерства строительства и ЖКХ при соблюдении определённых требований.

Как сообщало ИА REGNUM, субсидии в размере 500 млн рублей распределены между 72 регионами РФ. Средства будут потрачены на обустройство парков в городах с численностью населения до 250 тыс. человек.