Четверг, 02 Февраля 2017 года
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Фондовый рынок США остановил падение

Экономика
Рост индексов пока нестабильный

Нью-Йорк, США, 2 февраля 2017, 06:04 — REGNUM  Сегодня все основные индексы фондового рынка США закрылись в небольшом плюсе, сообщает Associated Press 2 февраля.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 26,85 пункта (0,1%), до 19 890,94 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 0,68 пункта, до 2279,55 пунктов. Композитный индекс Nasdaq вырос на 27,86 пункта (0,5%), до 5642,65 пунктов.

Трейдеры отмечают, что рост индексов пока нестабильный, но настроены «оптимистично» — рынок прервал падение, которое длилось много дней подряд, в связи с принятием президентом США «антииммигрантского» указа, до этого — в связи с опасностью «торговой войны» с Мексикой.

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