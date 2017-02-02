Дальнему Востоку на компенсации платы за капремонт выделено 103 млн рублей

Возмещать уже оплаченные взносы будут людям старше 70 лет

Владивосток, , 05:31 — REGNUM Приморскому краю потребуется в 2017 году больше всех остальных дальневосточных регионов средств на компенсации отдельным категориям граждан старшего поколения взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта правительства РФ, Приморью на возврат этих уже уплаченных взносов людям старше 70 лет из федерального бюджета выделят 32,5 млн рублей.

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Много одиноко проживающих пенсионеров старшего возраста, которые являются собственниками жилья, и в Хабаровском крае, которому на компенсации дают 27,5 млн рублей. Приамурье получит на эти цели 15,6 млн рублей, Сахалин — 8,6 млн, Камчатка — 8 млн, Якутия — 4,7 млн рублей. Магаданской области полагается 3,3 млн, Еврейской автономии — 2,3 млн, Чукотке — 99 тысяч рублей.

Размер субсидий рассчитывается из минимальной величины взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного субъектом РФ, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения. Возвращать потраченные на оплату капремонтов деньги будут одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений старше 80 лет. Пожилые люди старше 70-ти лет получат компенсацию в 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на возврат некоторым группам пожилых людей средств, потраченных на оплату капремонтов, правительство Российской Федерации выделило 2,38 млрд рублей.