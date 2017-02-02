Четверг, 02 Февраля 2017 года
06:18:00 МСК

Дальнему Востоку на компенсации платы за капремонт выделено 103 млн рублей

Экономика
Возмещать уже оплаченные взносы будут людям старше 70 лет

Владивосток, 2 февраля 2017, 05:31 — REGNUM  Приморскому краю потребуется в 2017 году больше всех остальных дальневосточных регионов средств на компенсации отдельным категориям граждан старшего поколения взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта правительства РФ, Приморью на возврат этих уже уплаченных взносов людям старше 70 лет из федерального бюджета выделят 32,5 млн рублей.

Читайте также: Власти России распределили компенсации взносов на капремонт для пенсионеров

Много одиноко проживающих пенсионеров старшего возраста, которые являются собственниками жилья, и в Хабаровском крае, которому на компенсации дают 27,5 млн рублей. Приамурье получит на эти цели 15,6 млн рублей, Сахалин — 8,6 млн, Камчатка — 8 млн, Якутия — 4,7 млн рублей. Магаданской области полагается 3,3 млн, Еврейской автономии — 2,3 млн, Чукотке — 99 тысяч рублей.

Размер субсидий рассчитывается из минимальной величины взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного субъектом РФ, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения. Возвращать потраченные на оплату капремонтов деньги будут одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений старше 80 лет. Пожилые люди старше 70-ти лет получат компенсацию в 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на возврат некоторым группам пожилых людей средств, потраченных на оплату капремонтов, правительство Российской Федерации выделило 2,38 млрд рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
Главное сегодня
NB!
02.02.17
Глава МИД Германии летит в США, чтобы «помириться» с Трампом
БерлинГермания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Планы Трампа ударят по главным источникам дохода Мексики
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
02.02.17
На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим
Санта-ФеСША Военные учения Происшествия
NB!
02.02.17
Елена ХаненковаКитай: великая стратегия Поднебесной в XXI веке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
01.02.17
Борис МарцинкевичЭлектроэнергетика Сахалина XXI века
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
01.02.17
Брюссель поддержал «антикоррупционную революцию» в Румынии
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
01.02.17
Суд по «делу Кировлеса» запер Навального в кировском отеле «Хилтон»
КировРоссия Дела Алексея Навального Общество
NB!
01.02.17
Ярославское правительство «изобрело велосипед»
ЯрославльРоссия Реформа ЖКХ Экономика
NB!
01.02.17
Захарченко обещает возобновить подачу воды в Донецк и Макеевку
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
01.02.17
Савченко: Порошенко – враг украинского народа
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
01.02.17
Гавайский вулкан кипятит океанский прибой. Видео
ГавайиСША Извержения вулканов Наука
NB!
01.02.17
«Тимошенко повезла Трампу план урегулирования украинского конфликта»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Европа повысила голос на Трампа»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
01.02.17
Мадридские фанаты — украинскому футболисту: «Мерзавец, вон отсюда!»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Бывший мэр Мурманска считает, что снежного коллапса в городе не было
МурманскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 1 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Миронов: «Кто-то еще хочет «попилить» на «Зенит-Арене»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
АстанаКазахстан Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная
СимферопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
ещё главное