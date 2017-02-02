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Песков: Путин и Лукашенко в феврале обсудят энергетическое сотрудничество

Экономика
Отдельная встреча президентов России и Белоруссии пройдёт перед началом заседания Высшего государственного совета Союзного государства

Москва, 2 февраля 2017, 04:51 — REGNUM  Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в феврале могут провести встречу в Москве, на которой будет обсуждаться энергетическое сотрудничество двух стран. Об этом 2 февраля сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как предполагается, главы двух государств проведут отдельные переговоры перед началом заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

«Дмитрий Песков подтвердил, что такая встреча планируется, а в её повестке стоит вопрос энергетического сотрудничества двух стран», — сообщает издание.

В аппарате постоянного комитета Союзного государства отметили, что встреча лидеров России и Белоруссии находится в стадии подготовки, однако точная дата заседания пока не согласована. Москва как принимающая сторона предложила провести его 9 февраля, но Минск пока не дал своего подтверждения.

Как передавало ИА REGNUM, Белоруссия второй год пытается сбить примерно вдвое цену на потребляемый российский газ, игнорируя положения действующего контракта. С 2016 года белорусские госпредприятия стали оплачивать продукцию дочерней компании «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» не по контрактной цене, а по цене, которую руководство республики сочло справедливой.

В результате образовался долг, наличие которого Минск категорически отрицал до тех пор, пока российская сторона в качестве меры воздействия на сократила объёмы поставок нефти, которую Белоруссия, как и газ, получает по «интеграционным» ценам. В первом квартале 2017 года график предусматривает прокачку в Белоруссию 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.

В ответ на сокращение поставок нефти, Белоруссия повысила тариф на транзит чёрного золота из России.

Как сообщил 28 января вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, сумма задолженности Белоруссии за российский газ на данный момент достигла $550 млн. Вице-премьер также констатировал, что в переговорах «прогресса нет». «Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимопонимания. В любом случае мы настаиваем на оплате в полном объёме прошлого года по той формуле, которая была ранее», — сообщил Дворкович.

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