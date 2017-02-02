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В Мексике будут собирать китайские автомобили JAC

Экономика
Мексика намерена «диверсифицировать» свою внешнию торговлю

Мехико, 2 февраля 2017, 04:32 — REGNUM  Мексиканская компания Giant Motors Latinoamérica объявила о заключении сделки на 4,4 млрд песо ($212 млн) с китайской компанией JAC Motors о строительстве совместного предприятия в штате Идальго, передает Associated Press 2 февраля.

По словам губернатора штата Идальго, строительство завода по производству внедорожников JAC в городе Сьюдад-Саагун начнется уже в текущем году. Первоначальная мощность завода позволит выпускать 11 тыс. автомобилей в год, выпуск позднее планируется увеличить до 40 тыс. автомобилей в год. На начальном этапе проекта предполагается создать 1000 прямых и 4500 косвенных рабочих мест.

«Этот автомобиль будет с гордостью носить ярлык «Сделано в Мексике», и это должно стать причиной для большой гордости жителей Идальго», — считает губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай сообщил, что Мексика намерена «диверсифицировать» свою внешнию торговлю, чтобы снизить экономическую зависимость от США — Мексика «хочет улучшить торговлю со странами Латинской Америки, Японией и Южной Кореей», правительством ведутся переговоры о свободной торговле с Бразилией и Аргентиной, а также о привлечении инвестиций из Китая.

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