Планы Трампа ударят по главным источникам дохода Мексики
Мехико, 2 февраля 2017, 03:07 — REGNUM Мексиканцы, проживающие и работающие за рубежом, в 2016 году переслали домой около $27 млрд, передает Associated Press 2 февраля.
По информации, опубликованной Центробанком Мексики, денежные переводы от мигрантов, в основном проживающих в США, за год увеличились на 8,8%, с $24,78 млрд до $26,97 млрд.
Сообщается, что переводы граждан Мексики из-за рубежа являются вторым источником дохода страны после экспорта автомобилей, который дает почти $34 млрд в год, и обогнали доходы от экспорта нефти ($15,6 млрд) и доходы от туризма ($17,5 млрд).
Таким образом, планы нового президента США Дональда Трампа — ужесточение миграционных правил, строительство стены на границе двух государств, пошлины на мексиканские товары, а также перенос американских автомобильных заводов из Мексики в США, — ударят именно по двум главным источникам дохода Мексики.
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