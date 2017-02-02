Планы Трампа ударят по главным источникам дохода Мексики

Мехико, , 03:07 — REGNUM Мексиканцы, проживающие и работающие за рубежом, в 2016 году переслали домой около $27 млрд, передает Associated Press 2 февраля.

По информации, опубликованной Центробанком Мексики, денежные переводы от мигрантов, в основном проживающих в США, за год увеличились на 8,8%, с $24,78 млрд до $26,97 млрд.

Сообщается, что переводы граждан Мексики из-за рубежа являются вторым источником дохода страны после экспорта автомобилей, который дает почти $34 млрд в год, и обогнали доходы от экспорта нефти ($15,6 млрд) и доходы от туризма ($17,5 млрд).

Таким образом, планы нового президента США Дональда Трампа — ужесточение миграционных правил, строительство стены на границе двух государств, пошлины на мексиканские товары, а также перенос американских автомобильных заводов из Мексики в США, — ударят именно по двум главным источникам дохода Мексики.

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