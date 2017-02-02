Выручка Facebook за год увеличилась в два раза

Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Прибыль социальной сети Facebook за четвёртый квартал 2016 года более чем в два раза превысила показатель за аналогичный период годом ранее, следует из опубликованного отчёта компании.

Согласно обнародованным данным, выручка Facebook за последние четыре месяца 2016 года составила $8,6 млрд, что на 51% больше, чем в четвёртом квартале 2015 года. При этом чистый доход компании за этот период составил $3,57 млрд, что на 128% больше, чем годом ранее.

Выручка соцсети за весь 2016 год составила $27,64 млрд, а чистая прибыль — $10,22 млрд. В сравнении с 2015 годом, чистая прибыль Facebook выросла на 177%.

Сообщается также, что среднее число пользователей, ежедневно посещавших социальную сеть, в декабре 2016 года составило 1,23 млрд человек, что на 18% больше, чем в декабре 2015 года.

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