В Сент-Китс и Невис примут Кодекс труда

Документ будет вынесен на обсуждение общественности. И лишь будет потом рассмотрен парламентом

Бастер, , 00:15 — REGNUM Министерство труда государства Сент-Китс и Невис приступило к разработке Кодекса труда, что позволит повысить эффективность действующих законов, регулирующих отношения между работодателями и работниками. Сотрудники министерства провели серию консультаций с представителями работодателей, членами палаты промышленности и торговли, профсоюзов, сообщает Caribbean News Now.

Отмечается, что подготовленный документ будет представлен широкой общественности для обсуждения через различные форумы и совещания. И уже после этого Кодекс труда будет представлен Кабинету министров, а затем и парламенту страны.

Исполняющий обязанности комиссара департамента труда страны Джеймс Шернель отметил, что некоторые из существующих в Сент-Китс и Невис законов нуждаются в модернизации, чтобы «они могли соответствовать и местной специфике, и международным стандартам», комментирует The Stkittsnevis Observer.

Самое маленькое государство Западного полушария и по площади, и по населению — Федерация Сент-Китс и Невис состоит из двух остров. Чуть больше пятидесяти тысяч человек проживает на территории в 261 кв. км. Причем, Сент-Китс похож очертаниями на куриную ногу, а Невис — на куриное яйцо. Отметим, что до 1980 года в состав Федерации входила еще и Ангилья, ныне имеющая статус самоуправляющейся британской территории.

Эксперты отмечают рост экономики островного государства. В первую очередь, за счет привлечения инвестиций и туризма. Ежегодно страну посещает более 250 тысяч туристов. Однако, сальдо внешнеторгового баланса остается отрицательным.

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