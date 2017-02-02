«Аргентина останется страной, открытой для мигрантов»

Буэнос-Айрес, , 23:52 — REGNUM Министр внутренних дел Аргентины Рохелио Фригерио заявил, что его страна была и останется открытой для мигрантов. Причем, «наша цель быть страной, открытой для всех, кто хочет жить в Аргентине, более актуальна, чем когда-либо», сообщает Prensa Latina.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со ссылкой на Associated Press, по указу президента Аргентины Маурисио Макри, «в связи с ростом преступлений, совершаемых иностранцами», были внесены изменения в закон, действовавший в стране с 2003 года. По сообщению правительства, изменения необходимы, чтобы «снять бюрократические преграды» для высылки иностранцев за торговлю наркотиками, торговлю оружием и отмывание денег.

Тем не менее, министр внутренних дел Аргентины и вице-президент страны Габриэла Микетти опровергли утверждение. что миграционные меры будут ужесточены и для законопослушных лиц. А Рохелио Фригерио заявил, что в прошлом году были рекордные цифра приема мигрантов, и не только из стран-соседей, но и со всего мира. Всего было принято 215 000 человек.

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