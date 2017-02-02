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Рост экономических показателей в Бразилии ожидается к весне-лету 2017 года

Экономика
Бразильский эксперт о безработице и надеждах бразильцев

Бразилиа, 1 февраля 2017, 23:19 — REGNUM  Уровень безработицы Бразилии к концу 2016 года достиг рекордной отметки. Приход к власти нового президента — Мишела Темера пока не привел к ощутимым сдвигам в жизни простых бразильцев.

По данным Бразильского института географии и статистики, 12,3 миллиона человек в последнем квартале 2016 года не имели работы. А уровень безработицы достиг рекордной отметки 12%. Отметим, что в 2014 году этот показатель находился на уровне 6,5%. Количество безработных в октябре-декабре 2016 года было в 3,6 раз выше, чем за тот же период 2015 года, сообщаетPrensa Latina.

Ситуацию, специально для ИА REGNUM , прокомментировал бразильский политолог и социолог Павел Грасс. «В Бразилии не только выросла безработица. Но и имеет место снижение в доходах занятых трудовой деятельностью людей. Произошло сокращение числа работников в таких сегментах как госслужба, оборона, образование, здравоохранение и общественные услуги. В этих сферах работы лишились почти двести тысяч человек. Однако, по данным Бразильского института географии и статистики наблюдалось увеличение числа занятых в сфере торговли, техническом обслуживании автомобилей и мотоциклов, гостиничном бизнесе, общественном питании».

Павел Грасс отметил, что по итогам принятых мер правительством страны, а также, за счет снижения банковских ставок Центробанком и внедрения новых программ по поддержке частных инвестиций, ожидается новый цикл роста экономических показателей в Бразилии уже во втором-третьем квартале 2017 года. «Этого ждут все бразильцы», подытожил эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Безработица в Бразилии достигла рекордной отметки

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