Коммунальный скандал: псковичам пересчитают расходы на общедомовые нужды

Платы за общедомовые воду и электричество в январе выросла в десятки раз из-за несправедливого метода расчётов

Псков, , 22:46 — REGNUM Счета, выставленные жителям Псковской области в январе за потребленные коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН), будут пересчитаны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 1 февраля, заявил и. о. председателя областного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов.

На совещании губернатора Андрея Турчака с главами муниципалитетов Агапов пояснил, что январские квитанции содержат плату за ОДН за декабрь и — по новым правилам — за январь. Кроме того, при начислении платы за общедомовые нужды в январе были включены в расчёт лишние площади общедомового имущества. «Поэтому платёжки за январь будут пересчитаны», — пообещал чиновник.

Он также посоветовал руководителям муниципалитетов провести разъяснительную работу с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями по новым расчётам.

Редакции псковских СМИ публикают десятки жалоб с фотографиями платёжек, в которых суммы за общедомовые нужды значительно увеличилась: от 300 до 1000 рублей. Оказалось, что собственникам квартир в многоквартирных домах, оборудованных приборами учёта, плата за ОДН была начислена не по счётчикам, а по нормативу. При этом при определении норматива был применён так называемый «аналоговый метод»: цифры были взяты из средних показателей потребления домов за последние три-пять лет, включая и сверхнормативное потребление, и потери.

«Откуда взялись такие тарифы на содержание общего имущества в многоквартирных домах?» — возмутились полученными счетами жители Пскова, отметив, что цифры в счетах такие, будто во дворах их домов бьют фонтаны.

Власти Псковской области в ответ на возмущение жителей пообещали, что уже в феврале 2017 года плата за общедомовые нужды будет уменьшена. «Разница при расчётах составит порядка 10 раз. Если при аналоговом методе на один квадратный метр приходится 200 литров, то при расчётном — около 20 литров», — заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.