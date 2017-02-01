На развитие сёл Ставрополье получит более 160 млн рублей

Ставрополь, , 22:44 — REGNUM



Ставропольский край в 2017 году получит 162,7 млн рублей федеральных средств на развитие сельской местности. Средства поступят в край по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

Федеральные деньги будут затрачены на мероприятия по улучшению жилищных условий селян, в том числе молодых семей и молодых специалистов — 73 млн рублей; на строительство объектов газоснабжения в населенных пунктах — около 7 млн рублей, на строительство объектов водоснабжения 17 млн рублей.

Кроме того федеральные средства будут вложены в объекты капитального строительства — строительство общеобразовательных учреждений — 20 млн рублей, создание спортивных сооружений — 10,8 млн рублей, строительство и реконструкцию автомобильных дорог — 34,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозе региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ставропольский край в 2017 году получит более 2 млрд рублей федеральных средств на возмещение части процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. 180,2 млн рублей поступят в край из федерального бюджета на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

На создание новых мест в школах и детсадах край получит более 492 млн рублей. На оказание мер господдержки малого и среднего бизнеса краю будет выделено более 218,5 млн рублей. Свыше 20 млн рублей федеральных средств пойдет на обустройство парков и порядка 11 млн рублей в качестве компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме.