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Ставрополье в числе лидеров по получению средств на обустройство парков

Экономика
Регион получит свыше 20 млн рублей на обустройство парков. Всего на эти цели распределено 500 млн рублей между 72 регионами
Центральный парк Ставрополя
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Центральный парк Ставрополя

Ставрополь, 1 февраля 2017, 22:23 — REGNUM  

Ставропольский край в 2017 году получит свыше 20 млн рублей из федерального бюджета на обустройство городских парков.

По этому показателю Ставрополье в числе лидеров в России наряду с Ростовской областью (около 25 млн рублей), Краснодарским краем (19,8 млн рублей) и Челябинской областью (19,1 млн рублей).

Средства будут предоставляться регионам на условиях софинансирования из местных бюджетов. Для Ставрополья предельный уровень софинансирвания составил 94%.

Ранее региональные власти сообщали, что в финансировании благоустройства нуждаются два парка Кисловодска и курортный парк Железноводска.

Всего получателями субсидии из федерального бюджета на эти цели станут 72 региона России. Им будет выделено 500 млн рублей

Средства выделены на поддержку обустройства городских парков, расположенных в городах с численностью населения до 250 тыс. человек, а также определён порядок контроля использования этих средств.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ставрополье также станет получателем значительных средств федерального бюджета на обустройство придомовых территорий по программе благоустройства городов. На эти цели краю выделено 609 миллионов рублей.

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70% бюджета программы будет затрачено на благоустройство дворов, и 30% пойдёт на благоустройство знакового объекта в муниципалитете.

Средства на реализацию федеральной программы должны быть освоены в течение пяти лет. Программа по благоустройству городов страны будет реализована с начала 2017 года. Бюджет программы составит 20 млрд рублей.

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Городское благоустройство
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