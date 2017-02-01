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Проект ВСМ Москва – Казань будет готов к лету 2017 года

Экономика
В РЖД проект рассматривают уже не только как пассажирский, но и как проект по организации грузоперевозок
Пассажиры
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пассажиры

Казань, 1 февраля 2017, 19:35 — REGNUM  ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует завершить проектирование проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань в мае-июне 2017 года. Об этом заявил президент РЖД Олег Белозеров в ходе выступления в Совете Федерации.

«На сегодняшний день уже вошли в Главгосэкспертизу с проектом на участке между Москвой и Владимиром и планируем в этом году, в мае-июне, завершить полностью проектирование ВСМ», — отметил Белозеров.

«Изначально мы смотрели на этот проект, как на проект по перевозке пассажиров. Сейчас с нашими китайскими коллегами мы проработали прообраз грузового скоростного поезда, который может двигаться со скоростью 350 км/ч. Это абсолютно другая экономика, это транзит через нашу территорию Китай — Европа, практически доставка за три дня», — добавил президент компании.

«В этом году мы пройдем все согласования и уже выйдем на механизм заключения дополнительных соглашений в рамках концессионного соглашения по Москве — Казань», — подытожил Белозеров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, высокоскоростная магистраль Москва — Казань должна стать первой в России магистралью со скоростью движения от 200 до 400 км в час. ВСМ, протяженностью 770 км, соединит Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. В будущем магистраль смогут продлить до Екатеринбурга, а в более отдаленной перспективе — до Пекина. Стоимость строительства магистрали составит около 1 трлн рублей. 19 января текущего года проект был отправлен на госэкпертизу.

Выступая на международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016, Белозеров отмечал, что ВСМ может быть запущена до 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Запуск ВСМ Москва — Казань может состояться к 2022 году

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