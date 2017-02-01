Казань, , 18:58 — REGNUM «Тимер банк» в Татарии возобновил обслуживание своих банковских карт. Следующим этапом станет возобновление работы сети банкоматов организации, запуск нового интернет-клиента и нового мобильного приложения, сообщает пресс-служба банка.

Ранее «Тимер Банк» сотрудничал с процессинговым центром ПАО «Татфондбанк». Новым процессинговым партнером стала группа компаний «Центр Финансовых Технологий».

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«Банковская система Республики Татарстан сегодня переживает непростые времена. Это отразилось и на работе «Тимер Банка», — говорится в сообщении. — Мы приносим свои извинения нашим клиентам за доставленные неудобства и благодарим их за проявленное терпение и понимание».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татфондбанке из-за повышенного спроса на досрочное закрытие счетов возникли проблемы с ликвидностью. С 12 декабря поэтапно банк ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Центробанк России ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк». С 26 декабря Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплаты вкладчикам банка, как физическим лицам, так и предпринимателям. Функции временной администрации возложены на АСВ.

16 декабря «Тимер Банк» временно ограничил выдачу вкладов и приостановил обслуживание держателей банковских карт. В организации отмечали, что указанные действия происходят «в связи с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк».

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