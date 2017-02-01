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Пять регионов Сибири вошли в перечень «аграрно-неблагоприятных»

Экономика
Всего таких регионов в стране 29

Томск, 1 февраля 2017, 18:54 — REGNUM  Федеральное правительство внесло Туву, Алтай, Бурятию, Кузбасс и Томскую области в число 29 регионов, которые признаны неблагоприятными для производства сельскохозяйственной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В документе поясняется, что указанный перечень необходим «для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции».

Создание перечня регионов с рискованным сельхозпроизводством напрямую связано с нормами Всемирной торговой организации, в которую Россия вступила в 2012 году. По правилам ВТО, ее участники обязаны сокращать объемы государственной поддержки сельского хозяйства, чтобы обеспечить свободную конкуренцию и справедливые для всех условия на рынке сельхозпродукции.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе тувинского правительства, статус неблагоприятных для сельскохозяйственной деятельности территорий позволяет России вывести некоторые регионы из-под ограничений на прямую господдержку аграриев. Подразумевается, что дотации фермерам, работающим в зонах экстремального хозяйствования, направлены на выравнивание их положения с теми, кто ведет бизнес в лучших условиях, а поэтому не угрожают сбалансированности рынка.

Это означает, что 29 регионов РФ, признанных неблагополучными по условиям для ведения сельского хозяйства, включая Туву, вправе рассчитывать на помощь от государства в неограниченных правилами Всемирной торговой организации объемах.

Признаки, по которым территории относят к категории неблагоприятных для сельского хозяйства, были утверждены правительством РФ еще в 2015 году. Специалисты определили, в частности, четыре ключевых фактора, серьезно осложняющих агробизнес. Это низкокачественные почвы (песчаные, тяжелоглинистные, соленые и т. д.); высота свыше 600 м над уровнем моря и (или) склоны с крутизной более 15%; подверженность засухам или переувлажнению, а также слабое социально-экономическое развитие сельских территорий (малая численность сельского населения, высокий уровень безработицы, бедность домохозяйств).

Если не менее половины сельхозугодий региона подпадает под четвертый критерий и хотя бы под один из первых трех, то он признается неблагоприятным. Если 80% сельхозугодий соответствуют минимум двум критериям из первых трех, то территория также будет считаться неподходящей для агропроизводства. Данный перечень планируется обновлять не реже одного раза в три года.

Экономист Станислав Савельев в беседе с ИА REGNUM обратил внимание на то обстоятельство, что большинство сибирских регионов, оказавшихся в перечне, являются горными. «Исключение — Томская область, в которой выраженных гор нет, но там очень много болот. Что касается Алтая и Тувы, то здесь практически невозможно земледелие, а животноводство, хотя и развивается в последние годы хорошими темпами, никак не может стать локомотивом региональной экономики, в том числе из-за отсутствия традиций стойлового содержания КРС. Одним словом, здесь низкая продуктивность животноводства, обусловленная в том числе и природными условиями, — говорит эксперт. — Одно время местные власти пытались инициировать принятие федерального закона о горных территориях, который по сути давал бы им определенные преференции в вопросах господдержки, однако пока такого закона нет».

Добавим, что помимо названных регионов, в перечень вошли Архангельская, Брянская, Волгоградская, Еврейская автономная, Ивановская, Магаданская, Сахалинская, Тюменская области; Камчатский, Пермский, Приморский, Хабаровский края; Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Коми, Северная Осетия — Алания, Якутия; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ.

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Сельское хозяйство
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