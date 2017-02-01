В программе переселения также участвуют граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Молдовы и Узбекистана

Мурманск, , 18:42 — REGNUM

Подавляющее большинство переселенцев в Мурманске — граждане Украины. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные, приведённые региональным правительством. Как отметили в пресс-службе правительства, за шесть лет реализации программы переселения регион принял на постоянное место жительства более 6000 соотечественников.

«В 2016 году в Заполярье прибыло 909 соотечественников, — отметили в пресс-службе. — Средний возраст переселенцев составляет 27 лет, почти 92% участников программы и членов их семей имеют профессиональное образование».

По данным мониторинга занятости, 62% переселенцев осуществляют трудовую деятельность в сферах промышленности и производства, торговли, строительства и медицины.

«Наиболее крупными работодателями являются горно-металлургические и горно-обогатительные комбинаты, электростанции, заводы, предприятия торговли, — сообщили в пресс-службе. — В учреждениях здравоохранения Мурманской области в 2016 году к трудовой деятельности приступили 28 медицинских работников из числа соотечественников».

Также, по данным мурманских властей, в силу сложившейся политической ситуации, на протяжении трёх последних лет большую часть переселенцев составляют граждане Украины, в 2016 году их доля также составила 72%. «Существенно меньше в программе участвуют граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Молдовы и Узбекистана», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, всего с учётом самостоятельно трудоустроившихся в экономике Мурманской области занято более 3000 граждан, вынужденно покинувших Украину. Как уже сообщало ИА REGNUM, те, кто смог найти работу в этом году, трудоустроены в основном в сферах торговли, общественного питания и строительства.

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