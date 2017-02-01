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Подрядчик сорвал сроки реконструкции драматического театра в Мурманске

Экономика
На проведение работ было выделено полмиллиарда рублей

Мурманск, 1 февраля 2017, 18:39 — REGNUM  

За полтора года, прошедших с начала реконструкции Мурманского областного драматического театра, учреждение было развалено. Такое заявление, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, во время своей пресс-конференции в рамках проходящей в областном центре «региональной недели» сделал депутат Государственной думы, бывший мэр Мурманска Алексей Веллер.

«Вообще-то, реконструкция Мурманского областного драматического театра, в соответствии с Указом президента Российской Федерации, должна была быть осуществлена в рамках подготовки к празднованию 100-летия города Мурманска, — напомнил Веллер. — Ну, бог-то с ним, я уже не буду останавливаться детально на этом моменте. Не получилось. Был ряд моментов: не успели вовремя сделать техническую документацию, не успели вовремя получить заключение федеральной экспертизы, соответственно, потеряли федеральные средства. Ну, бывает. Всё бывает в нашей жизни: строительство, реконструкция — это, действительно, очень сложный, непростой процесс. Что мы имеем по факту. Контракт с подрядчиком заключён в 15-ом году, стоимость контракта — около 500 миллионов рублей. По контракту, в 17-ом году объект должен быть введён в эксплуатацию. Давно там не бывали? Что за полтора года сделано? За полтора года театр развален».

По словам депутата, подрядчику было выплачено порядка 60 миллионов рублей, а работ выполнено на порядка 11 миллионов.

«Дальше что? Возможно, попался недобросовестный подрядчик, — предположил Веллер. — И это бывает, и это проблема. И нам приходилось сталкиваться, и мне — в бытность главой муниципального образования с такими проблемами. Дальше-то перспективы какие? Суд с подрядчиком? Возможно. Расторжение контракта? Возможно. Борьба за 50 миллионов, выплаченных подрядчику — возможно. Самое главное: театр-то когда у нас вновь в строй войдёт?».

Напомним, в рамках подготовки к 100-летию Мурманска, которое в Заполярье отметили осенью прошлого года, было запланировано проведение работ по реконструкции сразу нескольких учреждений культуры — Мурманской областной филармонии и областного драматического театра. В обновление мурманской филармонии было вложено 450 миллионов, из них 80 потратили на орган.

По словам губернатора Мурманской области, сначала власти столкнулись со скачком цен на рынке строительных услуг, а затем — с отменой федерального финансирования запланированной реконструкции учреждений. В итоге чиновникам пришлось завершать уже начатые работы за счёт областного бюджета.

Добавим, через два года мурманский драмтеатр отметит 80-летие со дня своего основания. В настоящее время спектакли проводятся в здании бывшего кинотеатра в Мурманске.

Читайте ранее в этом сюжете: В обновление мурманской филармонии вложили 450 миллионов

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Развитие инфраструктуры учреждений культуры
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