Беглов: «Майские» указы в Смоленской области успешно исполняются

Смоленск, , 18:17 — REGNUM «Майские» указы президента в Смоленской области успешно исполняются, а по некоторым показателям регион оказался впереди других субъектов РФ. Об этом заявил, подводя итоги своего визита в Смоленскую область 1 февраля, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Полпред президента вместе с губернатором Алексеем Островским посетили Дорогужский район. В начале визита Александр Беглов и Алексей Островский возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату и Мемориальной стене на Валу Победы.

Затем Александр Беглов и Алексей Островский побывали в школе №2 в Дорогобуже. Гости увидели тренажерный зал, в котором также могут заниматься ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата, кабинет психологической работы, школьный музей, спортивный зал, столовую. Глава региона отметил, что в рамках исполнения указов президента, на территории всей Смоленской области введено бесплатное питание для школьников первых-четвертых классов, в старших классах на бесплатное питание имеют право дети из социально незащищенных семей.

«Также сокращаем количество школ с двухсменным графиком. Я думаю, в ближайшие годы мы полностью ликвидируем эту проблему», — отметил глава региона.

Также Александр Беглов побывал в детском саду «Ромашка» поселка Верхнеднепровский. Садик был построен еще в 1979 году, рассчитан на 280 мест. Сегодня в десяти разновозрастных группах занимаются 170 детей. «Коллектив детского сада является самым молодым в районе. Укомплектован педагогами на 100%. Половина коллектива имеет первую и высшую квалификационную категории», — рассказала заведующая Анна Степаненко, добавив, что в соответствии с майскими указами президента средняя заработная плата доведена до целевых показателей.

Александр Беглов осмотрел физкультурный и актовый залы, изостудию, а также пообщался с малышами, которые рассказывали о своих увлечениях.

Например, в дошкольном учреждении реализуется программа по валеологическому воспитанию «Здоровейка», подразумевающая использование таких технологий как комплексы дыхательных упражнений, гимнастика для глаз, игровой самомассаж и др. Для этого есть все необходимое оборудование. В изостудии юных художников учат рисовать нетрадиционными методами, к примеру, в технике кляксографии и тампонирования. Работы детей регулярно занимают призовые места на районных конкурсах. Кроме этого, второй год проводятся занятия по русскому народному танцу. Также ребятам с раннего возраста прививают основы безопасности: малыши изучают правила дорожного движения, основы пожарной безопасности, безопасного поведения дома и в общественных местах.

Помимо этого в «Ромашке» реализуется такое направление как ранняя профориентация: в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Дорогобужского района и АО «Авангард» в прошлом году на базе учреждения открылась инновационная площадка «Профориентационная подготовка как одно из эффективных условий социализации обучающихся». Это позволяет детям с самой первой ступени образования формировать профессиональное самоопределение и получать практическое представление о различных специальностях.

«Буквально несколько дней назад мы проводили в Вязьме большое региональное совещание по легкой промышленности с участием руководства Минпромторга. В настоящее время с учетом интенсивного развития данной отрасли Смоленская область испытывает потребность в квалифицированных швеях, превышающую полторы тысячи человек. Я вышел с инициативой, которую статс-секретарь-заместитель министра Виктор Леонидович Евтухов всецело поддержал. Мы будем обращаться в министерство образования с предложением, чтобы в школьных программах выделялись соответствующие учебные часы для ознакомления учащихся с такой востребованной профессией. С учетом той работы, которую проводит коллектив этого детского сада, нужно, как мне кажется, уже начиная с дошкольных учреждений создавать возможность для детей учиться таким специальностям», — отметил губернатор.

Также заведующая обратила внимание, что в прошлом году в рамках пилотного проекта, реализуемого по инициативе губернатора на территории Дорогобужского района, был заключен энергосервисный контракт с компанией-инвестором, установившим теплосберегающее оборудование, которое позволило существенно снизить потребление энергоресурсов: «Большая экономия получается, за счет чего часть средств остается у нас в учреждении для дальнейшего использования. Кроме того, температурный режим поддерживается в соответствии с требованиями СанПиНа».

Глава региона проинформировал полномочного представителя президента о том, что данный пилотный проект уже доказал свою состоятельность: «Опыт Дорогобужа является успешным, и мы планируем в предельно короткие сроки внедрить этот проект и в других муниципальных образованиях».

Еще одним объектом, включенным в программу рабочей поездки Александра Беглова, стало ПАО «Дорогобуж» (группа компаний «Акрон»), которое является одним из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. На производстве трудится свыше 2600 человек. Сегодня здесь выпускают более 20 видов химической продукции, в том числе, синтетический аммиак, аммиачную селитру, азофоску, сухие смешанные удобрения и другие продукты неорганической химии. За последние десять лет на ПАО «Дорогобуж» реализован ряд крупных проектов по модернизации производственных мощностей, внедрению ресурсосберегающих технологий.

В настоящий момент завод является активной площадкой для реализации инвестиционных проектов в рамках областной государственной программы «Развитие промышленности Смоленской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2016−2018 годы. Среди них — «Реконструкция агрегата № 1 цеха аммиачной селитры» (объем инвестиций — 72,5 млн рублей) и «Техническое перевооружение производства нитроаммофоски с увеличением производительности до 2100 тонн в сутки» с объемом инвестиций порядка 60 млн рублей.

Что касается дальнейшего расширения производства, то в ближайшие несколько лет планируется строительство комплекса по выпуску фосфорных удобрений стоимостью 300 млн долларов, который позволит создать 350 дополнительных рабочих мест. Однако это может создать транспортную проблему при отгрузке готовой продукции и поставке дополнительных объемов минерального сырья для нового производства: пропускные способности товарной станции «Азотная», через которую осуществляются грузоперевозки, ограничены. Выход из ситуации руководство предприятия видит в совместном с ОАО «РЖД» проекте — проведении реконструкции транспортного узла. Данный вопрос находится на особом контроле губернатора. Александр Беглов рекомендовал руководству завода ускорить процесс включения в диалог с РЖД и произвести соответствующие расчеты в максимально сжатые сроки.

«Цель моей поездки, и она самая главная, — контроль за исполнением поручений и Указов президента Российской Федерации. В первую очередь, это касается майских Указов и повышения качества жизни смолян. Я хотел бы с удовлетворением отметить, что те стратегические инициативы, которые в самом начале, в 2012 году, были озвучены и даны соответствующие поручения губернатору правительством, они выполняются, и по некоторым показателям Смоленская область опережает многие другие регионы», — подвел итоги поездки Александр Беглов.

«Помимо традиционного отчета перед полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе о выполнении поручений и майских Указов президента, ключевой составляющей программы визита Александра Дмитриевича Беглова стало обсуждение итогов работы администрации региона под моим руководством по созданию моногорода в Дорогобуже, — добавил губернатор. — Это решение, за которое мы очень благодарны правительству, было принято в прошлом году, в 2017 году мы ожидаем решения по созданию единственной в Центральном федеральном округе территории опережающего социально-экономического развития.