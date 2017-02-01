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Ярославским бизнесменам дали 4 месяца на замену всех ларьков

Экономика
Муниципалитет Ярославля поддержал предложения мэрии
Заседание муниципалитета Ярославля
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Заседание муниципалитета Ярославля

Ярославль, 1 февраля 2017, 18:09 — REGNUM  1 февраля муниципалитет Ярославля проголосовал за изменения в Правила благоустройства территории города, которые предусматривают замену всех ларьков в городе на новые по единому образцу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов пояснил, что в настоящее время в схему размещения НТО вошли 973 объекта, включая передвижные сезонные объекты (по продаже мороженого, кваса, молока). Договоры приоритетного права уже заключены с 454 предпринимателями.

«Предположительная стоимость торгового объекта нового образца составит от 25 до 28 тысяч рублей за квадратный метр. Договор с предпринимателями будет заключен на 8 лет, в течение которых требования к внешнему облику объектов меняться не будут. Мы понимаем, что предпринимателям понадобятся новые вложения, поэтому сейчас ведутся переговоры с банками. Некоторые из них готовы предложить процентную ставку 16%. В свою очередь, мы открыты к взаимодействию с предпринимателями и готовы оказать помощь», — сказал заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

Территория, прилегающая к торговому объекту нового образца, должна быть выложена красной тротуарной плиткой, иметь урны и элементы озеленения. На объектах должны быть предусмотрены видеокамеры и сигнальная кнопка. Проект НТО нового образца будет размещен на официальном портале города Ярославля с середины февраля.

Депутат Светлана Агашина привела расчеты, свидетельствующие о том, что новые НТО предпринимателям будет окупить крайне тяжело, а депутат Антон Голицын предложил отклонить проект решения и вернуться к нему через месяц, дав предпринимателям больший срок на замену.

Однако большинство высказалось за немедленную замену всех ларьков. Поправки к проекту, предложенные депутатом Сергеем Выржиковским приняты не были.

Как отметил в рамках обсуждения исполняющий обязанности мэра Владимир Слепцов, власть города готова к диалогу и в дальнейшем. В ходе реализации принятого решения на основе полученного опыта возможны уточнения и изменения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле ларьки обяжут окружить красной плиткой

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Снос торговых павильонов
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