Число переведённых на неполную занятость в Чувашии возросло на 12%

Чебоксары, , 17:57 — REGNUM В Чувашии возросло число работников, работавших неполное рабочее время. В IV квартале 2016 года в режиме неполной занятости находились 10 582 человека, что на 12,04% выше уровня III квартала. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В IV квартале прошлого года к уровню III квартала число работавших неполное рабочее время возросло на 1137 человек (или на 12,04%) и достигло 10 582. Из них 3568 человек перешли в режим неполной занятости по инициативе работодателя (рост на 19,6%), 7015 человек — по соглашению между работником и работодателем (рост на 8,6%).

Кроме того, в простое в IV квартале прошлого года числились 3328 сотрудников, что на 26% меньше, чем было в III квартале. Ещё 19 012 человек были отправлены в отпуска без сохранения зарплаты на основе письменного заявления работника — снижение по сравнению с III кварталом составило 11,7%.

На работу стали принимать реже. В IV квартале получили место 15 480 человек, что почти на 13% меньше к уровню предыдущего квартала. Число вакансий сократилось на 7,4% и составило 4126. Выбыли за указанный период 17 593 человека — снижение на 10,5%. Численность работников списочного состава за квартал сократилась на 0,63% (или на 1566 человек) — до 245 486 человек.

Напомним, по данным Минтруда Чувашии на 25 января, на предприятиях тракторного концерна в республике в режиме неполной занятости находились 5065 работников, в том числе 4911 сотрудников работали неполное рабочее время по инициативе работодателя. В целом в Чувашии уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения составил 0,76%.

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