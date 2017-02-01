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Иранские СМИ: Туркмения пойдет на уступки Ирану в газовом споре

Экономика
Туркменские газовики хотят увеличить транзит голубого топлива через территорию Ирана до 15 млн кубометров в год
Газопровод
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Газопровод

Ашхабад, 1 февраля 2017, 17:34 — REGNUM  Тегеран предложил Ашхабаду не только возобновить переговоры по задолженности за ранее поставленный туркменский газ, но и обсудить вопрос об увеличении объемов транзита голубого топлива. Об этом сообщило ИА «Iran.ru» со ссылкой на иранские СМИ.

По имеющейся информации, иранская сторона считает необходимым нарастить поставки природного газа до 10 млн кубических метров.

«В настоящее время Туркмения отправляет около 6 млн кубометров газа в Азербайджан через Иран. Туркмения предложила увеличить текущий уровень своего газового свопа через Иран до 15 млн кубических метров для Армении и Азербайджана», — заявил представитель Национальной иранской газовой компании Сайед Моомени.

Также было высказано мнение, что поскольку Иран является единственным простым способом для осуществления транзита туркменского природного газа в страны Европы, то туркменские власти, вероятнее всего, все же воспользуются предложением иранской стороны.

«Туркмения, ощутив давление со стороны дефицита иностранной валюты, и перед угрозой Ирана передать этот вопрос в арбитраж, недавно выразила готовность возобновить переговоры, и даже озвучила новое предложение относительно газового обмена», — цитирует публикации иранской прессы ИА «CA-news».

ИА REGNUM напоминает, что ранее исполнительный директор Национальной иранской газовой компании Хамид Реза Араки заявлял о том, что несмотря на все попытки Тегерана урегулировать газовый спор с госконцерном «Туркменгаз», Туркмения проявляет нежелание участвовать в переговорах по вопросу задолженности Ирана за ранее импортированное туркменское голубое топливо.

Министерство иностранных дел Туркмении, в свою очередь, выступило с опровержением по высказываниям руководства НИГК, охарактеризовав их как «носящие необъективный и тенденциозный характер», а также подчеркнув при этом, что это туркменская сторона выступает инициатором переговоров по урегулированию спора о долгах Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Туркмении: «Туркменгаз» готов продолжить переговоры о долгах Ирана

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