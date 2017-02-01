В Курской области расследуют два налоговых преступления на 14 млн рублей

Руководство одной фирмы подделывало налоговые декларации, в другой деньги тратили на все, кроме погашения долга

Курск, , 17:31 — REGNUM В Курске по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Торговый Дом «ЖелДорДеталь». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Фирма занимается оптовыми поставками запасных частей для железнодорожного транспорта. По версии следствия, лица, выполняющие управленческие функции в ООО «Торговый Дом «ЖелДорДеталь», действуя по предварительному сговору, вносили заведомо ложные сведения в налоговые декларации за 2013−2015 годы. Таким образом компании удалось уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 10 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору». При этом в СК подчеркивают, что целью уголовного преследования за экономические преступления является «вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну».

Еще одно уголовное дело об уклонении от налогов возбуждено в отношении директора ООО «Руслан». По налогам и страховым взносам он должен выплатить более четырех миллионов рублей, и еще 1,2 млн — за неисполнение требований службы судебных приставов. Счета предприятия были арестованы, и директор заключил ряд договоров с третьими лицами в счет взаимозачетов, но поступавшие средства он тратил не на погашение задолженности по сводному исполнительному производству, а на производственные нужды. По данным УФССП России по Курской области, в отношении руководителя возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».