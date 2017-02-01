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Daimler запустит производство электрокаров на заводах Mercedes

Экономика
Объем инвестиций составит около $10 млрд 800 млн
Электромобиль на подзарядке
Frank Hebbert
Электромобиль на подзарядке

Берлин, 1 февраля 2017, 17:23 — REGNUM  Автомобилестроительный концерн Daimler планирует интегрировать производство электрокаров в уже существующие заводы, выпускающие автомобили Mercedes, сообщает 1 февраля Reuters.

«Таким образом, мы сможем воспользоваться теми преимуществами, которыми обладают электрокары, и, одновременно с этим, ограничить объем необходимых инвестиций», — сказал член совета директоров подразделения Mercedes-Benz Cars Маркус Шефер.

Daimler планирует инвестировать около $10 млрд 800 млн в развитие электрических транспортных средств.

Напомним, производство электрокара EQ, первой модели, разработанной Daimler, будет осуществляться в северном немецком городе Бремен. К 2025 году компания Daimler разработает 10 моделей электрокаров с нулевым уровнем выхлопных газов, их объем продаж составит от 15% до 20% от общего объема продаж Mercedes, согласно данным Daimler.

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Автопром
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