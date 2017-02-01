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Венгрию привлекают «Северный поток» и «Турецкий поток»

Экономика
Страна может подключиться к этим проектам

Будапешт, 1 февраля 2017, 19:16 — REGNUM  В будущем Венгрия может подключиться к трубопроводам «Газпрома» «Северный поток» и «Турецкий поток». По крайней мере такую возможность будет обсуждать в четверг, 2 февраля, во время визита президента России Владимира Путина в Венгрию. Об этом сегодня, 1 февраля, журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Не исключено, что в будущем венгерские партнеры смогут подключиться к прорабатываемым «Газпромом» новым маршрутам поставки энергоносителей через «Северный поток» и «Турецкий поток», — сказал помощник главы государства.

Он отметил, что есть неплохие перспективы для развития сотрудничества между Россией и Венгрией в нефтегазовой области. Тем более, что Россия и так обеспечивает своими поставками более 75% потребления нефти в Венгрии и 60% газа. В настоящее время на повестке дня стоит вопрос о том, может ли быть какое-то ответвление в сторону Венгрии газопровода «Северный поток».

В целом по энергетике, как отметил Юшаков, между двумя странами идет очень активное сотрудничество. Ярким тому подтверждением служит интерес венгерской стороны к проектам на территории России. Венгрия успешно участвует в освоении энергетических запасов на российской территории. Например, в западной Сибири венгерский энергетический концерн MOL уже занимается разработкой нефтяных залежей. И более того, собирается нарастить объем добычи в этом регионе.

Юрий Ушаков подчеркнул, что, несмотря на то, что у Венгрии есть сомнения по поводу магистрального газопровода «Северный поток-2», страна в целом занимает вполне благоприятную позицию для России по всем вопросам. А по «Северному потоку-2» на переговорах будут рассматриваться различные варианты, которые «не должны Венгрию обидеть».

Напомним, что еще в марте 2016 года Венгрия вместе с Чехией, Латвией, Эстонией, Литвой, Румынией, Болгарией и Грецией активно вступила против строительства «Северного потока-2» по дну Балтийского моря до Германии.

Также в мае 2016 года глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявлял, что Евросоюз проявляет двойные стандарты по отношению к проекту «Северный поток-2». Дипломат напомнил, что страны Запада оказали «очень серьезное давление» на Венгрию и некоторые другие государства Центральной Европы, в результате чего «Южный поток» так и не был реализован. При этом, по словам Сиярто, проект обозначал бы диверсификацию для Венгрии и содействовал бы улучшению энергетической безопасности страны.

«Тогда прозвучал такой аргумент, что обходя Украину, газопровод строить нельзя, и с экономической точки зрения этот проект не оправдан. А сейчас мы видим, что есть другой газопровод, который обходит Украину, только не с юга, а с севера. Интересно, что Европейская комиссия и наши друзья так громко не протестуют, как они протестовали в случае «Южного потока», — заявил венгерский министр.

Что касается «Северного потока», то, как ранее передавало ИА REGNUM, в феврале «Газпром» планирует сократить поставки газа в Европу по этому газопроводу и его ответвлению OPAL более чем на 20% в связи с судебным решением, наложившим запрет по иску польской стороны.

В октябре 2016 года ЕК разрешила «Газпрому» увеличить загрузку газопровода почти до 81% (25,6 млрд кубометров газа). Российская компания сразу увеличила объем прокачки газа в Европу. Транзит через Украину сократился менее чем на 20%, поставки через Польшу не пострадали. Однако Варшава и Киев, увидевшие в этом решение «угрозу для энергетической безопасности Европы», стали протестовать. И в декабре польская PGNiG Supply & Trading GmbH подала иски в Европейский суд и в суд в Дюссельдорфе. Их примеру планирует последовать украинская сторона.

Читайте ранее в этом сюжете: «Пусть Европа анализирует»: Россия сократит прокачку по Nord Stream и OPAL

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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