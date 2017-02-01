Ярославское правительство не поддержало закон об экологическом образовании

Ярославль, , 17:07 — REGNUM 31 января на заседании комитета Ярославской областной думы по аграрной политике экологии и природопользованию правительство области заявило, что не поддерживает принятый комитетом законопроект «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Ярославской области». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Целями законопроекта было желание обратить особое внимание на вопросы повышения уровня экологической культуры населения Ярославской области в объявленный указом президента Владимира Путина «год экологии».

Отрицательное заключение представителей исполнительной власти стало неожиданным для членов комитета.

«Мы проголосовали за этот закон. Я считаю, что правительство области вопрос ставит неправильно. Ведь треть пищевой продукции региона, если не половина, не соответствует стандартам качества. Экологическая ситуация требует внимания, нужна экологическая пропаганда, экологическое образование. Ситуация в экологии в целом по стране, и в частности по области ужасна. Приучить людей к экологической культуре без соответствующей пропаганды, образования, невозможно. Надеюсь, правительство области мы переубедим», — считает депутат Ярославской областной думы Ольга Секачева.

Автор законопроекта, председатель комитета областной думы по аграрной политике, экологии и природопользованию Алексей Окладников рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что несмотря на заключение представителей правительства области, закон будет рассмотрен депутатами на ближайшем заседании думы с рекомендацией комитета принять его в первом чтении.

«Комитет проголосовал за данный закон. В связи с этим он будет рассмотрен на думе с положительным заключением профильного комитета», — заявил Алексей Окладников.

Ситуация, возникшая вокруг закона об экологическом образовании кажется достаточно странной, учитывая заявления временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о желании сделать Волгу самой чистой рекой Европы.