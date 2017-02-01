В России в январе инфляция составила 0,6%

Москва, , 16:43 — REGNUM В России за неделю (24−30 января) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала января — 100,6% (в целом за январь 2016 г. — 101,0%), сообщили в Росстате.

За неделю цены на масло сливочное выросли на 0,4%, рыбу мороженую, сыры, сметану, вермишель и чай — на 0,2−0,3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,9%, яйца куриные — на 0,8%, крупа гречневая — на 0,5%, свинина — на 0,3%, куры, масло подсолнечное и мука — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,1%, в том числе на картофель — 0,9%, лук и морковь — 0,7%, яблоки — 0,4%, капусту белокочанную и свежие помидоры — 0,2%. В то же время свежие огурцы стали дешевле на 2,9%.

На бензин автомобильный цены выросли на 0,1%, дизельное топливо — на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 по 9 января 2017 года ускорилась до 0,3%. Затем с 10 января оставалась на уровне 0,1%. В 2016 году уровень инфляции в России составил 5,4%, а за 2015 год — 12,9%.