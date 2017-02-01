Рязанские власти не видят проблем в доме, где кипятком затопило подвал

ОНФ получил «отписку» из органов власти по ситуации в доме на улице Островского

Рязань, , 16:26 — REGNUM В доме №40 (корпус 1) по улице Островского в Рязани отопление функционирует в штатном режиме. Об этом в ответ на обращение активистов регионального отделения ОНФ заявили в государственной жилищной инспекции Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения общественной организации.

По данным чиновников, управляющая компания ранее заменила аварийные участки труб в подвале и в некоторых квартирах. При этом в доме все еще стоит пар в коридорах, местах общего пользования и в квартирах на первом этаже, отмечают активисты.

«Несмотря на заверения чиновников, коридоры, места общего пользования и квартиры на первом этаже по-прежнему заполнены густым паром, который под давлением прорывается из подполья. Полы на первом этаже стали горячими и вспухли. Стены и потолок, в том числе в жилых комнатах, покрыты черной плесенью, а деревянные окна уже не закрываются», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, жители продолжают платить за жилье в полном объеме. За общедомовые нужды жители платят от 700 до тысячи рублей в месяц. Сейчас общественники готовят обращения в Роспотребнадзор, администрацию города и прокуратуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подвал дома затопило кипятком из-за прорыва трубы еще в декабре 2016 года. В УК ситуацию объясняли тем, что в ремонтной бригаде нет сварщика. Найти его не могут уже больше месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани затопило подвал дома — УК месяц не может найти сварщика